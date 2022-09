ZOOTECNICHE VALSASSINESI: LE VACCHE VINCITRICI DEL 2022. FOLLA MAI VISTA ALLA MANIFESTAZIONE

Data pubblicazione 26 Settembre 2022

PASTURO/INTROBIO – Che edizione quella di quest’anno alle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi. Folla dovunque, per fortuna non ressa.

L’evento attrae tantissimo, sia perché è un punto di incontro per gli allevatori e agricoltori delle nostre Valli, un luogo dove scambiare informazioni preziose sull’evoluzione del lavoro e il miglioramento dello stesso, sia perché è un appuntamento autentico, la fiera vera. In cui s’incontrano tutte le generazioni, dagli anziani ai giovani, passando per le famigliole, senza brame consumistiche.

La maggiore attrattiva per la gente sembra essere soprattutto lo stare assieme, benché ci siano gli stand dei prodotti tipici, il mercato in via Roma a Pasturo, i banchi per le attrezzature e per gli appassionati di cavalli e country.

Anche chi vive nelle città dove gli unici animali vicini sono quelli di affezione, arrivando a Pasturo riprende il contatto con la natura, quella che per secoli ha permesso la sopravvivenza e scandito il ritmo delle stagioni.

Nella competizione delle vacche della razza bruna, per il 2022, a far man bassa sul podio è stata l’azienda agricola bergamasca Locatelli Guglielmo & C. con la prima classificata Loca Giulia Jongleur e la seconda Loca Gaia Vileno. Al terzo posto, invece, Ginger Et dell’allevatrice sondriese Pedrini Maddalena.

Nella galleria sottostante momenti della manifestazione ad iniziare dalla premiazione della gara di sfalcio.