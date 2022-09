Data pubblicazione 27 Settembre 2022

VALSASSINA – Ecco come hanno votato i cittadini valsassinesi alle elezioni della scorsa domenica 25 settembre, voto che ha rinnovato il Parlamento dando una larga maggioranza alla coalizione di centrodestra. Nelle schede seguenti le preferenze paese per paese, partito per partito, espresse sia per la Camera sia per il Senato.

Clicca sulla tabella per ingrandirla