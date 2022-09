DOPO IL VOTO. PARLA LA LEGA: “PERSI QUATTRO NOSTRI PARLAMENTARI”

Data pubblicazione 27 Settembre 2022

Nonostante nel Lecchese la Lega sia andata meglio come percentuale di consenso rispetto al dato nazionale e alla media regionale, il risultato non ci soddisfa. Eravamo abituati a ben altro, è inutile negarlo, ed è indubbio che ora dovremo fare delle riflessioni per capire dove abbiamo sbagliato e dove possiamo recuperare il terreno perso.

Sono dispiaciuto e amareggiato soprattutto perché non potremo più contare sul grande lavoro e il supporto dei nostri senatori uscenti Paolo Arrigoni ed Antonella Faggi, ed il deputato Giulio Centemero…