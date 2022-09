Data pubblicazione 28 Settembre 2022

INTROBIO – Una persona di 79 anni è scomparsa questo pomeriggio in Valbiandino, sopra l’abitato di Introbio. Le squadre Speleo alpino fluviali dei Vigili del fuoco e i volontari del Soccorso alpino sono impegnati nelle ricerche, sul campo anche l’Unità di comando avanzato per coordinare le operazioni, mentre sono già stati attivati sistemi per rintracciare il segnale del cellulare in possesso del disperso.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

Immagini di repertorio