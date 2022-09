CALCIO: I LEGNI FERMANO IL CORTENOVA. 1-1 IN COPPA COL MORBEGNO

Data pubblicazione 29 Settembre 2022

CORTENOVA – Termina con un pareggio la Coppa Lombardia del Cortenova, che dopo le due sconfitte contro Grosio e Alto Lario, non va oltre al pareggio in casa con l’Olympic Morbegno. Per la cronaca, il girone viene vinto dalla squadra di Gravedona, che, nell’ultimo scontro valido per la qualificazione, ha sconfitto in casa i valtellinesi del Grosio 5-3.

CRONACA

Partono meglio gli ospiti, che al 10° minuto trovano il vantaggio con l’ottimo tiro ad incrociare di Codazzi, bravo a battere il portiere gialloblu dopo una sovrapposizione sulla destra. Col passare dei minuti il Cortenova trova l’equilibrio in campo e alla mezz’ora sfiora il pareggio con il colpo di testa ravvicinato di Vergottini che sbatte sulla traversa. Niente da fare neanche per Caverio, 5 minuti più tardi, quando la sua conclusione dalla distanza sorvola di poco l’incrocio dei pali.

Nella ripresa i valsassinesi partono aggressivi e al 46° pareggiano i conti: punizione di Sergio Fazzini dal limite e palla che gonfia la rete sul palo del portiere. Al 55° grande intervento di Andrea Fazzini, che si stende sulla destra per respingere un tentativo rasoterra di Tarca. Nell’ultimo quarto d’ora il Cortenova spinge e sfiora la rimonta in due occasioni: prima con Invernizzi, il cui mancino di precisione viene respinto in angolo da Bianchini, e poi con Gritti, che calcia a botta sicura dopo un inserimento in mezzo al campo colpendo in pieno il palo.

Si chiude così con un solo punto conquistato la Coppa Lombardia del Cortenova, che ora potrà concentrarsi unicamente sul campionato, a cui dovrà pensare già domenica con la sfida in programma a Triuggio alle 15:30.

CORTENOVA – OLYMPIC MORBEGNO 1-1

CORTENOVA: Fazzini A.; Conti, Ciresa E. (dal 46° Fazzini T.), Ciresa M., Tenderini; Fazzini S. (dal 55° Taricco), Invernizzi L. (dal 70° Gritti), Bolognini (dal 46° Busi), Ripamonti (dal 46° Invernizzi M.); Caverio, Vergottini. All: Antonio Selva

OLYMPIC MORBEGNO: Bianchini, Vannoti, Svanella, Baroncini, Gini, Ioli, Codazzi, Iobizzi, Invernizzi, Tarca, De Bianchi. A disposizione: Baraiolo, Gambetta, Bonini, Passerini, Cometti. All: Gianluigi Bongio