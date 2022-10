CALCIO, GALLI AL RIENTRO REGALA UN PUNTO AL LECCO

Data pubblicazione 1 Ottobre 2022

ZANICA (BG) – È Giorgio Galli il protagonista di AlbinoLeffe Lecco: chiamato in causa da Luciano Foschi all’intervallo, gli basta una manciata di minuti per rimettere la partita sui binari.

Inizio difficile per gli ospiti. L’AlbinoLeffe al 4′ sveglia la difesa lecchese con una incursione pericolosa; due minuti dopo lo spavento arriva su punizione, bravo Zuccon a salvare. L’inerzia cambia al 10′ con il tiro di Eusepi ma non è un pericolo per i bergamaschi. Al 13′ Eusepi fa meglio…