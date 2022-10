IL SONDAGGIO: MAGGIORANZA INSODDISFATTA DELLA SANITÀ LOMBARDA

Data pubblicazione 2 Ottobre 2022

VALSASSINA – “Con quanto si paga è carente” (40%), “Troppa presenza dei privati” (39%), e un 4% per “È sempre il solito magna-magna”: queste le risposte che sommate portano alla bocciatura di oltre l’80% della sanità lombarda da parte dei lettori di Valsassinanews -che nella consueta consultazione online del nostro quotidiano on line hanno risposto questa settimana al quesito sul livello di soddisfazione per il trattamento della salute nella regione in cui viviamo.