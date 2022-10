LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 2 Ottobre 2022

LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va lunedì 3 a domenica 9 ottobre 2022.

Via APPIANI tratto all’altezza del civico n. 1, dalle 8:00 alle 18:00, dal 3 al 4 ottobre, parziale longitudinale restringimento, regolamentato con movieri, per lavori di allaccio alla rete della BT (impresa Piazza Carlo per conto di E-distribuzione spa);

via CORNELIO tratto all’altezza del civico n. 10, dalle 8:00 alle 18:00 del 3 ottobre, parziale longitudinale restringimento regolamentato con movieri per lavori di allaccio alla rete della BT (impresa Piazza Carlo per conto di E-distribuzione spa);

via DELL’ISOLA tratto all’altezza dal civico n. 1 al 20, dal 3 al 21 ottobre, parziale longitudinale restringimento per lavori di scavo posa cavo telefonico (impresa Tim servizi digitali per conto di Telecom spa);

via BELFIORE, dal 3 al 9 ottobre, localizzato restringimento per lavori di posa infrastruttura fibercoop (impresa Sirti spa di Milano per conto di Tim spa);

via RISORGIMENTO tratto all’altezza del civico n. 21, dalle 7:30 del 3 ottobre alle 18:00 del 4 ottobre, parziale restringimento per lavori di scavo per nuovo allaccio rete fognaria (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto della soc. Lario Reti Holding S.p.a);

via DELLA FANTASIA, in data 4 ottobre, parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete gas (impresa Devizzi srl per conto di Lereti spa);

via BEZZECCA, in data 5 ottobre, tratto all’altezza del civico 17, per isolamento rete gas parziale restringimento (impresa Devizzi srl per conto di Lereti spa);

via PALESTRO e via PASTRENGO, dal 3 al 9 ottobre, localizzato restringimento per lavori di posa infrastruttura fibercoop (impresa Sirti spa di Milano per conto di Tim spa);

via MARCONI, via BADONI, via ARLENICO, dal 3 al 7 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per ripristino definitivo della sede stradale (impresa Mds Impianti Srl. per conto di Tim Spa);

via BEATO DON GUANELLA, dal 3 al 7 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per ripristino definitivo della sede stradale (impresa Mds Impianti Srl. per conto di Tim Spa);

via DANTE, Via FORNACI, via GORIZIA, via CROLLALANZA, via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, dal 3 al 31 ottobre, parziale restringimento della sede stradale per ripristino definitivo della sede stradale (impresa Mds Impianti Srl. per conto di Tim Spa);

corso MONTE SANTO, sulla vecchia strada Lecco-Ballabio, dalle 9:00 alle ore 17:00, dal 3 al 7 ottobre, tratto compreso tra il civico 41 e il civico 33 per posizionamento area di cantiere istituzione di senso unico alternato regolato tramite impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 Km/h sul tratto interessato dai lavori (impresa M.D.R. di Ponte Nossa per conto del Comune di Lecco).

Segnaliamo inoltre che mercoledì 5 ottobre, in occasione dell’incontro calcistico che si disputerà presso lo stadio Rigamonti – Ceppi alle 18:00 (Lecco – Juventus Next Gen), le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 14:00 e fino alle 22:00. Per quanto riguarda le soste, è istituito divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati dalle Forze di Polizia, in via PASCOLI su ambo i lati, via CANTARELLI su ambo i lati, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI FEBBRAIO, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371