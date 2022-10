CIAO KLAUS E GERRY: IL BENZINAIO CAMBIA GESTIONE, CHIUSA L’AUTOFFICINA

Data pubblicazione 3 Ottobre 2022

BALLABIO – Tempo di addii per due esercizi commerciali in qualche modo “storici”, con gestioni in grado di assommare complessivamente la bellezza di 75 anni di lavoro a Ballabio.

Da venerdì ha cessato attività l’Autoklaus, officina aperta nel lontano 1985 da Nicola ‘Klaus’ Alfieri e condotta con la moglie Arianna Borghi e il fidato collaboratore Marco Lazzari, mentre sta inoltre per chiudere (ma quasi certamente riaprirà con altro gestore) pure il distributore Tamoil di Balisio, gestito da quasi trent’anni dalla famiglia di Franca Nava e Aurelio Giuseppe Soggetti – meglio noto come Gerry…

