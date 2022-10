CALCIO/CORSO ARBITRI AIA. PER GLI UNDER 18 NOVITÀ DOPPIO TESSERAMENTO

Data pubblicazione 4 Ottobre 2022

LECCO – Come ogni anno, all’inizio della nuova stagione sportiva prende il via la campagna di reclutamento dell’Associazione Italiana Arbitri, che organizza a Lecco e Provincia un corso completamente gratuito per ottenere la qualifica di arbitro effettivo. Le lezioni sono aperte a ragazzi e ragazze che abbiano compiuto 14 anni e non esistono limiti massimi di età per potersi iscrivere.

L’esperienza proposta offre non solo un rimborso spese a ogni partita, ma per i giovani arbitri studenti delle scuole superiori sarà anche possibile richiedere un certificato che testimonia l’impegno sportivo al fine di favorire l’attribuzione del credito scolastico. Inoltre ciascun arbitro potrà accedere gratuitamente in tutti gli stadi d’Italia grazie alla tessera federale.