DRAMMATICO INCIDENTE MOTOCICLISTICO SULLA PROVINCIALE A PRIMALUNA

Data pubblicazione 6 Ottobre 2022

PRIMALUNA – Notizie in corso di verifica a proposito del 62enne vittima di un incidente stradale verso le 19:30 di oggi lungo la Provinciale a Cortabbio, in direzione di Cortenova. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in condizioni critiche dopo l’intervento dei soccorritori e del medico, in arresto cardiaco nonostante il lungo massaggio cardiaco al quale è stato sottoposto.

Il 62enne era caduto in motocicletta ed è stato immediatamente raggiunto dall’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina; valutato in codice rosso, per l’assistenza è stato allertato anche l’elicottero del 118 di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione non confermata, il centauro avrebbe compiuto un sorpasso finendo poi fuori strada.

Aggiornamenti appena disponibili in questa stessa pagina.

RedCro