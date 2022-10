Data pubblicazione 7 Ottobre 2022

CRANDOLA VALSASSINA – Sono in corso lavori di sistemazione della strada in località Ortighera, nel territorio Comunale di Crandola Valsassina.

A causa del cantiere e per garantire l’incolumità dei cittadini, il sindaco Matteo Manzoni ha emesso una ordinanza per vietare il transito di persone e veicoli lungo la strada Vasp – agrosilvopastorale – Paglio, Pian delle Betulle, Ortighera, Oro, Dolcigo sino al termine delle opere, stimate in una quindicina di giorni.