IL PNRR PREMIA LA GREEN COMMUNITY DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA: FINANZIAMENTO DA 3.630.000 EURO

Data pubblicazione 7 Ottobre 2022

MILANO – La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è una delle 35 Green Communities italiane finanziate nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU.

Prima per punteggio in Lombardia, la Comunità Montana riceverà 3.630.000,00 euro di finanziamento a fronte di un progetto dall’importo complessivo di 4.968.500,00 euro per coinvolgere i 25 Comuni nella realizzazione di una Green Community che intende sfruttare in modo equilibrato le risorse principali che il territorio offre, tra cui in primis il bosco e la filiera bosco legno energia e il paesaggio rurale.

La Green Community realizzerà piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale, integrando gli ambiti di intervento previsti dalla Green Communities stesse e tra cui la Comunità Montana ha deciso di porre maggiore attenzione:

– gestione certificata del patrimonio agro-forestale, della biodiversità e della filiera del legno

– produzione di energia da fonti rinnovabili locali

– sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali

– costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna

– efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti

– integrazione dei servizi di mobilità.

Per quanto riguarda la gestione certificata del patrimonio agro-forestale, della biodiversità e della filiera del legno, si prevedono interventi di alleggerimento di versante nonché la certificazione PEFC delle aree boscate afferenti al piano di assestamento forestale vigente dei comuni facenti parte del territorio di competenza, per un’estensione di circa 8000 ettari.

La realizzazione di un gassificatore al fine di produrre energia elettrica e calorifica derivante da fonti rinnovabili e biomassa andrà al servizio delle strutture pubbliche, in funzione della potenza e dell’ubicazione degli edifici. Questo progetto si collega con un’altra proposta di intervento effettuata a Regione Lombardia nell’ambito delle procedure AREST denominate “VaLIDes – Valorizzazione del Legno locale per lo sviluppo di prodotti Innovativi per la Decarbonizzazione”.

Sempre in termini di efficientamento energetico e integrazione intelligente degli impianti e delle reti, l’edificio pubblico denominato “Casa Merlo” adibito ad uffici, in loc. Fornace in Comune Di Barzio, verrà interessato da interventi di adeguamento e miglioramento.

L’incremento del turismo sostenibile e del turismo gastronomico capace di valorizzare le produzioni locali permetterà lo sviluppo e la valorizzazione del comparto della castanicoltura mediante la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trasformazione delle castagne con conseguente recupero di selve castanili.

L’importanza del turismo green e sostenibile delle nostre valli, dovuta anche alla sempre maggiore attenzione verso la natura e il territorio ha permesso all’Ente di intraprendere già da tempo azioni volte alla implementazione delle infrastrutture, alla realizzazione di piste ciclopedonali ed itinerari ciclo-escursionistici, nonché servizi quali ad esempio l’installazione di colonnine di ricarica per e-bike.

I percorsi oggetto di intervento, ovvero

– realizzazione pista ciclopedonale tratto da “Parcheggio sede della Comunità Montana alla cappelletta ubicata all’incrocio tra Via Pratobuscante/Sp64 in Comune Di Barzio

– interventi di completamento itinerario “In Bici Tra Lago E Monti” nei comuni di Valvarrone, Sueglio, Dorio E Colico – “Percorso Legnoncino”

– interventi di completamento itinerari “In Bici Tra Lago E Monti” – “percorso giallo” e “percorso rosso” nei comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Premana, Primaluna, Introbio

– ripristino della passerella di attraversamento sul Torrente Pioverna in località Tartavallino in Comune Di Taceno

ben si sposano con l’ambito di intervento “Integrazione dei servizi di mobilità” previsto nelle Green Communities.

“Quello della Green Community è un altro ottimo risultato per il nostro territorio – dichiara il presidente della C.M. Fabio Canepari – che si aggiunge a quelli in itinere e che vede una grande collaborazione fra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e i Comuni, evidenziando così la giusta direzione fino ad ora intrapresa”.