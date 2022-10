CALCIO: CORTENOVA CERCA IL RISCATTO CON L’ALBOSAGGIA

Data pubblicazione 8 Ottobre 2022

CORTENOVA – Dopo le due battute d’arresto con Bellagina e Triuggiese, il Cortenova è chiamato a ritrovare punti utili contro l’Albosaggia Ponchiera, che sarà ospite domani al centro sportivo Todeschini di Bindo. Una sfida che l’anno scorso regalò grandi emozioni che culminarono nel pirotecnico 5-4 per i valtellinesi al triplice fischio.

Dal canto suo, cerca il riscatto la squadra di Antonio Selva, che era partita col piede giusto per poi trovare due sconfitte nelle ultime settimane. Tuttavia, così come un anno fa, i favori del pronostico pendono leggermente dalla parte dell’Albosaggia, che ad ora ha collezionato 9 punti in campionato, 4 in più rispetto ai gialloblu, occupando la quinta piazza della classifica.

Particolarmente in forma l’attacco dei valtellinesi, che con 16 reti realizzate in 5 giornate è il più prolifico del torneo. Qualche grattacapo in più invece nella fase difensiva, come dimostrato dai 10 gol subiti (terza peggior difesa).

Squadre in campo domani, domenica 9 ottobre, alle 15:30.

RedSpo