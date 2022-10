Data pubblicazione 9 Ottobre 2022

LECCO – In campo al Rigamonti-Ceppi Calcio Lecco e la sorpresa del girone, quel Sangiuliano City appena approdato in C eppure già in grado di far bene, al ritmo di due reti a partita in questo avvio di torneo. Ma i due gol li realizzano stavolta i blucelesti, col doppio blitz del secondo tempo firmato Mangni (al 55?) ed Eusepi al 67?.

Primo tempo abbastanza equilibrato, con occasioni da ambo le parti. A inizio ripresa fuori…

> LA CRONACA SU LECCO NEWS