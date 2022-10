1ª CATEGORIA: UN BEL CORTENOVA RITROVA I 3 PUNTI. ALBOSAGGIA AL TAPPETO

Data pubblicazione 9 Ottobre 2022

CORTENOVA – Riscatto doveva essere, riscatto è stato. Un bel Cortenova torna alla vittoria in casa contro l’Albosaggia Ponchiera, salendo a quota 8 punti nel girone C di Prima Categoria.

Partono molto bene i padroni di casa, che dopo cinque minuti trovano il vantaggio. Vergottini viene steso in area, Marco Ciresa si presenta al dischetto e batte l’estremo difensore ospite con un rigore centrale. Il Cortenova continua a spingere e raddoppia alla mezz’ora: Tarcisio Fazzini impegna Chistolini con una punizione rasoterra dai 25 metri, sulla ribattuta si avventa Galli che, complice anche una deviazione avversaria, trova il 2-0. L’Albosaggia non si perde d’animo e al 37° accorcia le distanze con il colpo di testa preciso di Varisto. Al 42° da una punizione sulla trequarti i valtellinesi trovano addirittura il pareggio, con Menghi che si avventa sul pallone vagante in area spingendolo in rete. Il pari dura pochissimo e i gialloblu si riportano in vantaggio sul finire di tempo grazie a Mattia Vergottini che spinge in porta il preciso traversone di Fazzini.

Nella ripresa partono ancora una volta aggressivi i valsassinesi, che dopo 5 minuti allungano le distanze. Selva recupera palla sulla tre quarti e serve Vergottini che, a tu per tu col portiere, non sbaglia. Il Cortenova continua ad attaccare e Matthias Invernizzi sfiora la quinta rete al 60° con un bellissimo destro dalla distanza che si spegne sulla traversa. Sono sempre i legni a fermare anche i tentativi di Busi, che coglie prima il palo e poi la traversa con due bei tentativi di potenza. L’Albosaggia prova a riaprire la partita con un paio di tentativi dalla distanza, ma Corallo fa buona guardia.

Nel finale espulso Gritti per somma di ammonizioni, ma il risultato non cambia e il Cortenova trova tre punti utilissimi.

CORTENOVA – ALBOSAGGIA 4-2

(Primo tempo 3-2)

Marcatori: Ciresa (C), Galli (C), Varisto (A), Menghi (A), Vergottini (C), Vergottini (C)

Cortenova: Corallo; Galli, Ciresa E., Ciresa M., Fazzini T.; Fazzini S., Invernizzi L. (dal 35′ Gritti), Gianola (dal 51′ Caverio), Invernizzi (dall’80’ Ripamonti); Selva (dal 65′ Conti), Vergottini (dal 70′ Busi).

All: Antonio Selva

Albosaggia Ponchiera: Chistolini, Perregrini, Grandolfo, Martinelli, Bondio, Boscarino, Bianchini, Mottarelli, Varisto, Menghi, Mossinelli.

A disposizione: Cordasco, Faldrini, Amorelli, Yacoub, Rossatti, Bricali, Catanese.

All: Andrea Noseda

G. G.