COME INDIVIDUARE UNA TRUFFA CRITTOGRAFICA?

Data pubblicazione 10 Ottobre 2022

Il regno delle criptovalute attira sempre più persone ogni giorno che passa. La comodità, la flessibilità e l’uso sempre crescente rendono le criptovalute una valida alternativa ai mezzi di pagamento convenzionali.

Per soddisfare l’elevata domanda, i progetti crittografici forniscono una varietà di soluzioni dallo scambio di monete ai prestiti crittografici. Purtroppo, le truffe sono diventate un evento frequente tra una grande varietà di offerte.

È fondamentale imparare a distinguere un servizio legittimo da uno fraudolento. Qui forniamo alcuni suggerimenti su come individuare una truffa.

Il problema della truffa è davvero serio?

Mentre alcuni utenti stanno solo esplorando il mercato delle criptovalute, un esercito di truffatori ha già trovato numerosi modi per trarre profitto dalla credulità di qualcuno.

Secondo la US Federal Trade Commission, circa 46.000 utenti di criptovalute hanno perso oltre 1 miliardo di dollari da gennaio 2021 a marzo 2022, il che rappresenta circa un quarto di tutte le perdite riportate.

Aspetta, ci sono altre statistiche sbalorditive: il numero di crimini crittografici nel 2021-22 è salito alle stelle di quasi sessanta volte rispetto al 2018.

Questa è davvero una tendenza all’avvertimento e le proiezioni non sono migliori. È improbabile che il brusio attorno alle criptovalute cesserà nel prossimo futuro, quindi i truffatori troveranno nuovi modi per ingannare gli utenti fidati.

Certo, la comunità delle criptovalute fa del suo meglio per affrontare le esplosioni di truffa, alzando una bandiera rossa a qualsiasi tipo di pratica dannosa.

Molti progetti decenti hanno accettato la responsabilità aziendale di mantenere la criptosfera sicura e confortevole. Per essere sicuri di non essere truffati è essenziale usare siti web affidabili, come per esempio bitalpha ai sito ufficiale.

Quando dovrebbero essere alzate le bandiere rosse?

I truffatori non risparmiano sforzi nell’inventare nuovi metodi per rubare denaro digitale. La maggior parte dei siti Web di truffa sembra legittima a prima vista, con recensioni positive dei clienti, indurre promesse e un design accattivante.

Ecco a cosa dovresti fare attenzione:

Qualcuno sta chiedendo la tua frase segreta

Una frase iniziale del tuo portafoglio crittografico è come un codice CVC della tua carta bancaria: non dovrebbe essere divulgato a nessuno senza pretesti. Se qualcuno sotto le spoglie di un rappresentante ufficiale sta cercando di ripescare la tua frase iniziale, interrompi immediatamente qualsiasi comunicazione con quella persona.

Qualcuno ti offre di diventare ricco velocemente

È una vecchia verità che non esiste un pranzo gratis. Se ti viene offerto denaro facile con il minimo sforzo, molto probabilmente hai a che fare con truffatori che si limitano a raccogliere denaro e partire verso il tramonto.

Nella maggior parte dei casi, promettono alti rendimenti sugli investimenti o ti chiedono di pagare commissioni per prelevare “grandi profitti”.

Qualcuno ti sta addebitando una commissione irragionevolmente alta

La maggior parte delle piattaforme crittografiche consente ai clienti di registrarsi e utilizzare i propri servizi gratuitamente o addebitare tariffe ragionevoli.

Se ogni azione come la registrazione o il prelievo di denaro costa un bel centesimo, è un segnale di avvertimento che una piattaforma sta solo cercando di fare soldi dal nulla. Tutte le commissioni e gli oneri dovrebbero essere comunicati, poiché la trasparenza è la caratteristica chiave delle piattaforme legittime.

Qualcuno sostiene di aver lanciato un nuovo bitcoin

Contare le criptovalute è come contare le stelle: ce ne sono un miliardo sul mercato. Sfortunatamente, alcuni di essi risultano essere token falsi.

Facendo appello a FOMO, i truffatori inducono gli investitori a mettere i loro soldi in monete esagerate. Successivamente, si limitano a incassare e la criptovaluta si blocca a zero livelli. Prima di investire in qualsiasi criptovaluta, fai le tue ricerche per assicurarti che sia una risorsa affidabile.

Qualcuno ti sta tentando ad acquistare una criptovaluta economica ma molto promettente

“C’era una volta, il prezzo del bitcoin era una frazione di un centesimo, e guarda dove si trova ora”, questo è un tipico inizio di una fiaba raccontata da intraprendenti lanciatori di ICO le cui reali intenzioni potrebbero essere di creare un pump-and- schema di discarica.

L’argomento convincente che usano spesso i dumper è che è meglio acquistare una criptovaluta promettente prima che salga alle stelle. Un aumento artificiale dei prezzi è una forte indicazione di un possibile scenario di pump-and-dump.

Chiedi consiglio per chiarire ogni dubbio

Prima di iniziare qualsiasi relazione con un progetto crittografico, non fa mai male chiedere un consiglio da una parte neutrale.

A meno che tu non abbia al tuo fianco qualche amico esperto di criptovalute, puoi scansionare forum popolari o chiedere alle persone lì di condividere la loro opinione sul progetto in questione.