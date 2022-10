ENERGIA: MAGNI INSEGNA IL RISPARMIO. CONSIGLI, CURIOSITÀ E CONFRONTI NELLA SERATA DELLA ‘FUCINA’

Data pubblicazione 10 Ottobre 2022

CREMENO – Per risparmiare energia basterebbe staccare la corrente. Quella che sembra una provocazione è una delle tante buone pratiche che consentono di meglio utilizzare l’energie elettrica. Se ne è parlato venerdì sera a Cremeno nell’incontro organizzato dall’associazione culturale La Fucina con ospite Gianfranco Magni, consulente elettricità, energia e sicurezza.

Attraverso esempi e consigli, supportati da calcoli matematici e rappresentazioni grafiche, Magni ha mostrato quanta energia viene sprecata senza che se ne sia consapevoli, e come, al contrario, con piccoli accorgimenti sarebbe possibile ottimizzare questa risorsa. Ad esempio, i led dei televisori sempre accesi o i caricatori dei cellulari sempre inseriti nella presa costano all’utente alcune decine di euro all’anno in bolletta, una cifra forse irrisoria ma se considerata come energia dispersa, e moltiplicata per miliardi di televisori e caricatori ecco che i numeri diventano significativi, per non dire spaventosi.

Maggior attenzione, accompagnata da uno sforzo minimale, andrebbe posta anche agli elettrodomestici di uso quotidiano (lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, frigoriferi non incassati, refrigeratori nella zona più fredda della casa, etc…). Non meno importante è il capitolo illuminazione, ambito il cui ancora si spreca energia senza rendersene conto, è il caso dei lampioni pubblici a 360° o dei lampadari direzionati verso l’alto.

I temi trattati da Gianfranco Magni sono andati anche oltre il contesto domestico, approfondendo e coinvolgendo il pubblico su argomenti quali le energie rinnovabili o le centrali nucleari. Una occasione di confronto e conoscenza capace di seminare consapevolezza e stimolare curiosità.

C.C.