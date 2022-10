MOUNTAIN BIKE, DUE CAMPIONI PROVINCIALI PER LA VAM RACE

Data pubblicazione 11 Ottobre 2022

MOGGIO – Assegnati i titoli provinciali Master di mountain bike della Fci di Lecco. Appuntamento ad Imberido, frazione di Oggiono, per la gara di Mtb specialità cross country, valida per il provinciale Fci di Lecco per quanto concerne le categorie amatoriali. Giornata difficile sul piano climatico considerato che una copiosa pioggia, ha accompagnato la gara dei biker al via. La sezione ciclismo del Bike Team San Giorgio Imberido ha proposto la nona edizione del memorial Andreino Corti.

Giornata importante per il sodalizio valsassinese della Vam Race di Moggio considerato che il team della presidentessa Michela Alegi festeggia la conquista di due maglie provinciali. Un plauso ai “nostri” Marco Guerriero e Dario Gilardi. Per quanto concerne la gara Guerriero è il migliore tra gli atleti della fascia dei master 2 (35/39), e stesso discorso vale per Roberto Manzoni vincitore tra i master 6 (55/59) gara dove al secondo posto ha concluso Dario Gilardi.