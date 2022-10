Data pubblicazione 11 Ottobre 2022

CORTENOVA – Comunità di Cortenova in lutto per la morte di Alfredo Monti. Lo storico concessionario Volkswagen aveva da poco festeggiato i 90 anni ed era noto in tutta la valle anche per la sua passione per lo sci alpino, passione che lo portò a partecipare alla Coppa del Mondo veterani.

Lascia la figlia Laura con il marito Tito e i nipoti Andrea e Federico. I funerali saranno questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Prato San Pietro.