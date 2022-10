Data pubblicazione 11 Ottobre 2022

PREMANA – Al termine di un fine settimana di successo ecco anche i numeri fortunati della lotteria collegata all’undicesima edizione di Premana rivive l’antico. Il primo premio, una motosega, va al possessore del tagliando numero 39, il biglietto numero 11 vince un soggiorno per due persone sul Lario, degustazione per due persone quella per il detentore del biglietto numero 43.