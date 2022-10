ENNESIMO INCIDENTE A CORTABBIO, TRAFFICO DEVIATO SU PRATO SAN PIETRO. TRE FERITI IN ‘CODICE GIALLO’

Data pubblicazione 12 Ottobre 2022

PRIMALUNA/CORTENOVA – Circolazione difficile in questi minuti in Valsassina causa chiusura del tratto di Provinciale n. 62 all’altezza di Cortabbio, per un incidente stradale con lo scontro tra un’auto e una motocicletta.

Il traffico viene deviato su Prato San Pietro (Cortenova) con le conseguenti problematiche.

Ad avere la peggio il centauro 36enne, ferito ma cosciente al momento dei soccorsi; secondo testimoni del fatto, avrebbe riportato traumi al bacino e agli arti inferiori – dettagli questi in corso di approfondimento da parte della nostra redazione. L’eliambulanza del 118 lo ha trasportato al ‘Manzoni’ di Lecco.

AGGIORNAMENTO DA AREU, ORE 19:10:

“Motociclista maschio di 36 anni, trauma bacino, codice giallo, ospedale Lecco; sull’auto due donne di 54 e 58 anni lievi contusioni, codici gialli Lecco”.

Ulteriori aggiornamenti successivamente, in questa stessa pagina.

RedCro