“SALITA IN LIBERTÀ” BALLABIO-RESINELLI CHIUSA IL 15 OTTOBRE PER LA MATTINATA AI PIANI IN BICI O A PIEDI

Data pubblicazione 13 Ottobre 2022

PIANI DEI RESINELLI – Sabato 15 ottobre avrà luogo “Salita in libertà”, un’iniziativa rivolta agli amanti della bicicletta e delle camminate che trova spazio nell’ambito di “Resinelli Outdoor Experience”, progetto promosso dai Comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Ballabio, Comunità Montana del Lario e della Valle San Martino, Camera di Commercio di Como e Lecco e finanziato dagli stessi promotori e da Regione Lombardia “con l’intento di valorizzare il territorio e di promuovere itinerari turistici che raggiungano i Piani Resinelli”. Dalle 9.30 alle 12.30, la strada da Ballabio ai Resinelli verrà chiusa ai motori e aperta alle due ruote, per permettere agli appassionati dell’outdoor di raggiungere i Resinelli in bici o, per chi vuole, a piedi.