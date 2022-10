CASO SCUOLABUS, ‘LA VOCE’ INASCOLTATA. “MA AVREMMO SPESO UN QUARTO”

Data pubblicazione 14 Ottobre 2022

CREMENO – Sul caso del servizio scuolabus per le scuole dell’Altopiano, che le amministrazioni comunali di Barzio, Cassina, Cremeno e Moggio vorrebbero sospendere, e a cui i genitori hanno risposto con analisi e proposte, si aggiunge oggi la nota del gruppo di minoranza del Comune di Cremeno. ‘La Voce’ ricorda di aver sollevato il problema in tempi non sospetti, spiegando come, almeno per gli studenti delle scuole medie, si sarebbe potuto avere un risparmio notevole.

Durante la campagna elettorale per le elezioni comunali a Cremeno dello scorso anno la lista civica “La Voce”, aveva formulato una proposta alternativa per ridurre i costi dello scuolabus per quanto riguarda il trasporto degli alunni delle scuole secondarie, presentando durante i due incontri con la cittadinanza la propria proposta: utilizzare l’autobus di linea D35 che già si occupa del trasporto degli studenti che, da Ballabio, frequentano le scuole secondarie di Cremeno, perché nel suo tragitto transita in località Casere dove esiste una fermata e nella frazione Maggio dove ci sono due fermate, per poi effettuare lo scarico degli studenti alla fermata di Cremeno. Per gli studenti cinque minuti di strada a piedi dalla fermata di Cremeno per raggiungere l’Istituto Scolastico ma un evidente risparmio sui costi, potendo utilizzare per questo tipo di servizio l’abbonamento annuale studenti, che ha validità dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo e consente al titolare il diritto ad effettuare un numero illimitato di viaggi sulla tratta interessata.

Parlando di cifre al settembre 2021, il costo annuale del servizio in convenzione tra i quattro comuni, secondo i dati trasmessi dall’ufficio ragioneria agli allora candidati, era pari a Euro 145.209,00, mentre a carico del Comune di Cremeno, al netto dell’importo sostenuto delle famiglie che contribuiscono a loro volta versando Euro 150,00 per alunno, risultava una spesa di Euro 53.946,04 con 46 alunni iscritti al servizio scuolabus (33 alla scuola primaria e 13 alla scuola secondaria).

L’abbonamento annuale studenti, da utilizzare per il tratto interessato, oggi come un anno fa, è della tariffa “A” ed ha un costo annuo di Euro 268,00, importo nettamente inferiore a quanto il comune spende per ciascun alunno: Euro 1.172,74, sempre al netto dei 150,00 Euro a carico delle famiglie. Conti alla mano il risparmio è evidente!

Nei giorni scorsi abbiamo appreso che i rappresentanti dei genitori degli alunni hanno ricevuto una lettera (datata 16.12.2021) da parte del Comune capoconvenzione dove veniva convocato un incontro inerente il servizio scuolabus.

A mio parere – afferma il consigliere della lista civica “La Voce” Marco Combi – è’ chi amministra che deve avere le soluzioni pronte: come candidati lo scorso anno abbiamo prima illustrato la nostra proposta in campagna elettorale per ribadirla successivamente in consiglio comunale all’atto dell’approvazione del piano di diritto allo studio. Sono curioso invece di vedere se, nella prossima stagione invernale, verranno ancora spesi i soldi dei contribuenti per pagare il bus navetta per il trasporto degli sciatori (servizio non aperto a tutti), tema sul quale, come gruppo di minoranza in consiglio comunale, abbiamo già espresso in passato la nostra contrarietà. Meglio pensare a chi va a scuola rispetto a chi va a divertirsi!”

Infine, a proposito di scuolabus, come gruppo di minoranza, abbiamo fatto presente nel corso dell’ultimo consiglio comunale il percorso non corretto effettuato da un autista in Via Don Spagnoli (oggetto, tra l’altro, di una nostra mozione in materia di sicurezza stradale bocciata dalla maggioranza), con conseguente intralcio alla circolazione all’uscita delle 12,30 chiedendo al Sindaco di segnalare la situazione a chi di competenza.

Marco Combi

Consigliere comunale di Cremeno

Gruppo ‘La Voce’