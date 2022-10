SABATO SERA A CASARGO TUTTI A TAVOLA PER L’ASILO

Data pubblicazione 14 Ottobre 2022

CASARGO – Una serata per la scuola dell’infanzia di Casargo: sabato si rinnoverà infatti la busecca di ottobre, appuntamento che da tradizione segna l’inizio dell’anno scolastico e che testimonia l’affetto dei casarghesi verso l’asilo, ora scuola dell’Infanzia “Cav. Bernardo Roveda”. Quest’anno la festa si rinnova, proponendo tanti momenti di gioco e convivialità pensati per grandi e piccini.

Un evento comunitario che vuole essere anche l’occasione per raccogliere fondi da destinare ai progetti educativi attivati dalla scuola dell’infanzia, una presenza preziosa e costante in paese, era infatti il 1914 quando venne istituita con Regio Decreto allo scopo di “accogliere e custodire i bambini, di entrambi i sessi, nei giorni feriali, provvedendo, età permettendo, alla loro educazione fisica, intellettuale e morale”. Nel 1926 si inaugurò la nuova sede grazie allo sforzo della cittadinanza, tra cui il Cavalier Roveda che donò la generosa cifra di euro 50.000 lire e al quale venne in seguito intitolata la scuola, storia che passo dopo passo è giunta sino ai giorni nostri con l’asilo che ha cresciuto ed educato intere generazioni di bambini.

“L’appuntamento è reso possibile grazie all’impegno della Pro Loco, dei genitori dei piccoli alunni e di tutti i vari sponsor che a vario titolo danno una mano” commenta don Bruno Maggioni, presidente della scuola dell’infanzia

Appuntamento quindi dalle 18 di sabato 15 ottobre in Zona Eventi a Casargo.