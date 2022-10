SCI ALPINO: MELESI E ZENERE CONVOCATE PER IL GIGANTE DI SÖLDEN

Data pubblicazione 14 Ottobre 2022

SÖLDEN (AUSTRIA) – Tutto confermato sul ghiacciaio del Rettenbach, dove sabato 22 e domenica 23 ottobre parte la Coppa del mondo sci alpino con i giganti femminile (alle 10 e 13.05) e maschile (alle 10 e 13). L’ispezione effettuata dalla Federazione Internazionale ha dato il via libera alla due giorni austriaca, sulla cui pista si è lavorato alacremente nelle ultime settimane per conservare al meglio il manto nevoso nonostante le temperature al di sopra della media.

Nel frattempo è stata decisa la formazione femminile da parte del direttore tecnico Gianluca Rulfi. Il gruppo di sette atlete contempla anche la ballabiese Roberta Melesi e la vicentina ma barziese per matrimonio Asja Zenere. Completano la lista convocate Marta Bassino, Federica Brignone, Karoline Pichler, Elisa Platino e Ilaria Ghisalberti.

Sofia Goggia ed Elena Curtoni non prenderanno parte alla gara per proseguire la preparazione in vista del doppio appuntamento con la velocità di Zermatt/Cervinia in programma sabato 5 e domenica 6 novembre.