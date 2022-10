BALLABIO, LA BANDA A SCUOLA IN CERCA DI NUOVI MUSICISTI

Data pubblicazione 15 Ottobre 2022

BALLABIO – Bella giornata dedicata alla musica alla primaria Fantasia di Ballabio dove alcuni componenti del Corpo Musicale Risveglio guidati dal maestro Riccardo Invernizzi hanno incontrato gli alunni delle classi quarte e quinte con le loro insegnanti per sensibilizzarli alla pratica musicale e per far conoscere gli strumenti musicali utilizzati della banda, che è tra le associazioni più attive del paese. Il corpo Risveglio fin dalle sue origini – è nato nel 1931 – ha contribuito alla promozione della cultura musicale e all’insegnamento ai giovani del paese, in particolare con la costituzione della Band de Balabi e vari corsi sugli strumenti.