Data pubblicazione 15 Ottobre 2022

LECCO – I Vigili del Fuoco in collaborazione con il Cnsas – Soccorso Alpino, su richiesta del 118, sono intervenuti tramite la squadra SAF (Speleo alpino fluviale) per soccorrere una donna di 61 anni, caduta dalla bicicletta in una zona impervia nella località Montalbano.

L’intervento è durato circa due ore.

Al termine, l’elicottero del 118 di Bergamo ha trasportato la signora all’ospedale di Verdellino (BG) – in codice giallo (condizioni dunque “mediamente critiche”).

RedCro