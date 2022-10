EVENTI: A INTROBIO SFILANO CAVALLI, CANI E TRATTORI

Data pubblicazione 15 Ottobre 2022

INTROBIO – Domenica 16 ottobre a Introbio la Festa del Ringraziamento, appuntamento ormai consolidato dedicato alla tradizione contadina del paese di centro valle.

Il ritrovo è alle 10.30 in piazza Carrobbio da dove cavalli, trattori e figuranti in costume sfileranno in corteo sino a Pra Baster. Sul posto le premiazioni per il gruppo più numerosi, per il costume “più tradizionale”, al miglior attacco e ai migliori mezzi agricoli motorizzati. La festa continua con il pranzo e al pomeriggio con l’incanto di prodotti tipici e con l’attesa sfilata canina.