CALCIO, CORTENOVA: PARI E PATTA A BRIVIO CON LA POLISPORTIVA 2B

Data pubblicazione 16 Ottobre 2022

BRIVIO – Trasferta delicata per il Cortenova, ospite della Polisportiva 2B nella settima giornata del girone C di Prima Categoria.

Match molto “maschio” fin dai minuti iniziali, complici anche le non perfette condizioni del terreno di gioco. La prima occasione pericolosa è del Cortenova, con l’inserimento di Gianola che viene disinnescato sul più bello dall’ottima scivolata di Spreafico. Al 40° un rimpallo favorisce Ferrari che si invola verso la porta, ma Corallo è bravissimo ad anticipare l’uscita e a bloccare l’avanzata dell’attaccante lecchese.

Al 50° i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Kagohi, la cui conclusione al volo si spegne di poco a lato. Dieci minuti più tardi ancora Ferrari pericoloso nell’area gialloblu, ma il suo colpo di testa sorvola la traversa. Per i valsassinesi ci provano da fuori senza successo Sergio Fazzini e Conti quando mancano 600 secondi al termine della gara. Tutti i 22 in campo lottano fino al triplice fischio, che certifica lo 0-0 del giusto pareggio. Buon punto per il Cortenova di Antonio Selva, utile per muovere la classifica e dare solidità alla squadra.

POLISPORTIVA 2B – CORTENOVA 0-0

CORTENOVA: Corallo; Ciresa E., Benedetti, Galli; Fazzini S., Fazzini A., Gianola, Invernizzi; Conti, Busi. A disposizione: Codega, Bolognini, Gashi, Ripamonti, Taricco, Tenderini, Fazzini T. All: Antonio Selva.

POLISPORTIVA 2B: Panzeri, Ferin, Colombo C., Kagohi, Spreafico, Colombo L., Beccaria, Magni, Fasoli, El Marjany, Ferrari. A disposizione: Sibio, Maggi, Sesana, Maggioni, Fagetti, Valagussa, Ripamonti, N Guessan, Motta. All: Umberto Torri