CALCIO, LECCO DELUXE SUL CAMPO DEL NOVARA. CAPOLISTA BATTUTA 2-1

Data pubblicazione 16 Ottobre 2022

NOVARA – Trasferta in terra piemontese per la Calcio Lecco 1912, che, con Foschi in panchina, non ha ancora perso una partita nel campionato di serie C: due vittorie e un pareggio. Avversario di giornata il Novara, che in classifica guarda tutti dall’alto in basso con i suoi 14 punti, tre in più dei lariani.

Partita molto accesa fin dai primi minuti di gara. Gli ospiti si rendono pericolosi con Giudici e Buso, mentre nelle fila piemontesi sfiora il gol al 15° Carillo, con Melgrati che è bravissimo a respingere la sua deviazione da calcio d’angolo…