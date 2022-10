TROFEO POLISPORTIVO CSI U10 E 12 AL VIA, IN 400 PER L’ESORDIO A INTROBIO

Data pubblicazione 16 Ottobre 2022

INTROBIO – Grandissima partecipazione nel pomeriggio di sabato alla prima prova del trofeo Polisportivo Csi riservato alle categorie Under 10 e Under 12. La prova, la prima della stagione è stata organizzata a Introbio dal comitato Csi di Lecco con la collaborazione dell’associazione introbiese Asd Sport Valsassina.

Nei prati in località Pra Baster e nel campo dell’oratorio del paese valsassinese, diverse le attività per bambini e bambine suddivisi in due “zone” quella appunto al campo sportivo dove hanno partecipato a giochi senza classifica i bimbi della categoria Under 10 e quelli nell’area manifestazioni con gare a punti per i ragazzi della Under 12.

Tra le attività che i presenti hanno potuto provare pallacanestro, pallavolo, calcio ma anche il tiro al bersaglio, la staffetta cinese, il gioco degli elastici, diversi percorsi e la gara a staffetta sul pistino di atletica. In settimana verranno pubblicate le classifiche della gara, ma a vincere è stata sicuramente la simpatia e la voglia di mettersi in gioco di 33 società lecchesi e 370 giovani atleti.

Presenti per la categoria Under 10 il Gso S Giuseppe di Olginate, l’As Premana, l’Asd Sport Valsassina, il Gso Ballabio, il Cs Abbadia, l’Asd Bosisio, la Pol. Oratorio Suello, la Pol. Esino Lario, la Pol. S. Giorgio di Molteno, lo Spin Volley di Roncello, il Gs Rogeno, la Pol. Bernate. Per la categoria Under 12 hanno partecipato le squadre delle società del Gs Rogeno, del Oratorio S Giuseppe di Olginate, la Pol. Oratorio Suello, l’As Premana, ilGs Ballabio, il Cs Abbadia, il Csc Cortenova, la Pol. Futura 96, la Pol. Lierna, la Pol. Bernate, l’Asd Sport Valsassina, lo Spin Volley Roncello, la Pol. S. Giorgio di Molteno e il Gs San Marcellino.

Il movimento Polisportivo coordinato da questa stagione dal responsabile Michele Mezzera prevede l’organizzazione di altre prove simili nei prossimi mesi. Alla prima uscita introbiese, che ha contato sull’appoggio del Comune di Introbio e dall’oratorio locale, erano presenti il presidente Ennio Airoldi e diversi membri del consiglio direttivo del comitato lecchese.

A garantire l’assistenza i volontari del Soccorso Centro Valsassina con la loro ambulanza, mentre il gruppo Alpini di Introbio ha preparato il thè caldo per i quasi 400 atleti presenti e i loro “collaboratori”.