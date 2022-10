DOTE COMUNE: UN TIROCINIO DI 12 MESI IN COMUNITÀ MONTANA

Data pubblicazione 17 Ottobre 2022

BARZIO – La Comunità Montana ha aderito all’avviso n. 22/2021 del 13/10/2022 pubblicato da ANCI Lombardia per la selezione di n. 187 tirocinanti per la realizzazione di progetti formativi di “DoteComune” in Lombardia.

DoteComune è un progetto formativo e professionale organizzato e promosso da Regione Lombardia, Anci Lombardia, Ancitel Lombardia e i Comuni che hanno aderito al progetto. Rappresenta un’opportunità di conoscere le istituzioni pubbliche e di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini.

La Comunità Montana Valsassina realizzerà un tirocinio formativo della durata di 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali. Il progetto prevede per i tirocinanti un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 27 ottobre 2022, il tirocinio avrà inizio il 17 novembre 2022.

La domanda di partecipazione potrà essere inviata:

– per posta all’indirizzo ragioneria@valsassina.it,

– per posta elettronica certificata all’indirizzo cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it (in questo caso faranno fede la data e l’ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata della Comunità Montana Valsassina). Si precisa che tale modalità potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC.

– consegnata a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – via Fornace Merlo,2 – 23816 Barzio – LC

Per informazioni:

– Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera: ragioneria@valsassina.it Tel. 0341/910144

– Ufficio DoteComune di Anci Lombardia: info@dotecomune.it

Altre informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito www.dotecomune.it in particolare si consiglia di consultare le FAQ.