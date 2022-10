VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE: DA OGGI LE PRENOTAZIONI

Data pubblicazione 18 Ottobre 2022

LECCO – A ottobre è iniziata la vaccinazione antinfluenzale 2022/2023. Dal punto di vista anagrafico la vaccinazione gratuita è prevista per gli over 60 (nati nel 1962 e precedenti), per i bambini oltre i 6 mesi d’età e gli adulti affetti da patologie croniche. Nessun pagamento nemmeno per le donne in gravidanza o post parto, i medici e il personale sanitario di assistenza, i familiari di soggetti ad alto rischio, il personale delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il personale scolastico e i donatori di sangue. A somministrare il vaccino quadrivalente saranno i medici di medicina generale e gli ambulatori locali delle ASST.

A partire da oggi, 18 ottobre, i cittadini appartenenti alle categorie target e i soggetti appartenenti alle altre categorie per le quali la vaccinazione è fortemente raccomandata, potranno prenotare …