MAGGIO, ARRIVA IL METANO IN VIA MULINO. “OBBIETTIVO RAGGIUNTO”

Data pubblicazione 19 Ottobre 2022

CREMENO – Programmata l’attesa metanizzazione di via Mulino, a Maggio di Cremeno. La posa della nuova condotta di metano a bassa pressione verrà realizzata dalla società Lereti Spa.

Di questi giorni l’avviso a proprietari, residenti, aventi domicilio e aventi diritto sulla via in questione, i quali per trenta giorni possono prendere visione del progetto e della relazione tecnica depositati in Municipio. Al termine inizieranno i lavori.

“Questo atto – spiega il sindaco Pier Luigi Invernizzi – dimostra il nostro impegno nel portare a compimento la metanizzazione della zona di paese ancora sprovvista. L’intervento ha richiesto un notevole sforzo organizzativo ma era importante raggiungere l’obbiettivo per dotare di un servizio i nostri concittadini”.

RedCre