IL DUBBIO DELLA LETTRICE: “DA QUANDO LA SP62 ATTRAVERSA CORTENOVA?”

Data pubblicazione 20 Ottobre 2022

CORTENOVA – Ci scrive una lettrice di VN ponendo un suo “dubbio” a proposito del cartello stradale esposto in copertina. Nulla di epocale, certo la sua perplessità appare lecita.

“All’incrocio che dalla Strada Provinciale porta a salire verso Prato San Pietro è stato messo questo cartello. Secondo me c’è qualcosa che non va: la Sp62 che attraversa il centro di Cortenova? Mah. Sarà perché a chi va a Bellano vogliono far fare il giro turistico nel centro del paese?…”

Giriamo la domanda a “chi di dovere”.

RedCor