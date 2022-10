BASKET: INIZIA IL CAMPIONATO DELL’U14. IN CASA LE PRIME TRE GARE

Data pubblicazione 21 Ottobre 2022

INTROBIO – Sabato 29 ottobre alle 17 nella palestra delle scuole medie di Introbio inizierà l’avventura della squadra Under 14 (categoria Ragazzi) dell’Asd Sport Valsassina.

I ragazzi, allenati dallo staff di coach Ferdi, giocheranno la prima partita in casa contro il Basket Chiavenna. Gli impegni casalinghi continueranno anche nelle settimane successive con la partita contro il Delebio sabato 5 novembre alle 17 e quella contro il Gso Airuno sabato 12 novembre alle 18.

La prima gara esterna della squadra Ragazzi si giocherà a Pontida domenica 20 novembre contro l’Oratorio Sansone, sabato 26 novembre invece i giovani cestisti sfideranno in casa l’Aurora San Francesco alle 18 poi una serie di sette gare in trasferta prima di tornare in Valsassina.

Nell’ordine, gli Under 14 giocheranno domenica 4 dicembre a Bellano alle 18, lunedì 19 dicembre alle 19.15 a Maggianico contro la Pol. 2001, domenica 22 gennaio, dopo la pausa natalizia, l’attività riprenderà con la trasferta a Chiavenna mentre il 26 gennaio di nuovo in Valtellina per affrontare il Delebio.

Tre gli impegni cestistici a febbraio 2023. Sabato 4 a Calolzio contro l’Airuno nella gara di ritorno, sabato 11 finalmente si torna a Introbio per affrontare l’Oratorio Sansone mentre domenica 19 si andrà a Lecco per incontrare nella palestra dell’artistico l’Aurora San Francesco.

Le gare finali della regular season del campionato provinciale Csi si giocheranno a Introbio, una sabato 4 marzo alle 18 contro Pol. Bellano e l’ultima domenica 12 marzo alle 11 contro la Polisportiva 2001.