UN NUOVO AUTOMEZZO PER LA CROCE ROSSA DI PREMANA. MA CHI LO GUIDERÀ?

Data pubblicazione 21 Ottobre 2022

PREMANA – Mercoledì la giornata mondiale della rianimazione cardio polmonare: per l’occasione la Croce Rossa di Premana ha dedicato una giornata al cuore. “Abbiamo fatto la misurazione della saturazione, pressione arteriosa e del colesterolo – spiega il presidente della CRI premanese Sem Rusconi -, chi poi desiderava poteva provare a fare la RCP su manichini”.

Nell’occasione è stato anche inaugurato e benedetto il nuovo mezzo della Croce Rossa, un Touran da 7 posti dedicata al trasporto disabili da Premana, Pagnona e Crandola ai centri specializzati per questi ragazzi.

“È già da tempo che l’abbiamo acquistata – precisa Rusconi – però per vari impegni non siamo riusciti a inaugurarla. Non volevamo fare l’inaugurazione visto il tanto tempo dell’acquisto, però non avevamo ringraziato pubblicamente chi ci ha dato un contributo per l’acquisto e allora lo abbiamo fatto, verso tutta la popolazione per le loro offerte. In Cri, arrivati all’età di 75 anni non si può più fare il volontario allora visto che Piro è arrivato all’età abbiamo fatto tagliare il nastro a lui – anche perché si è impegnato in prima persona all’acquisto del mezzo”.

Ma non sono tutte rose e fiori: “Se non ci saranno nuovi volontari che si occupano del trasporto disabili, questo potrebbe essere l’ultimo mezzo che acquistiamo – avverte Sem – perché poi non saremo più in grado di garantire il servizio, visto che tanti autisti sono prossimi all’età dei 75 anni”.

RedPre