TRANSUMANZA, A BALISIO SFILANO PECORE E CAPRE VERSO LA STALLA

Data pubblicazione 22 Ottobre 2022

CREMENO – In tarda mattinata il colle di Balisio si è popolato di pecore, capre e qualche asino, mulo e cavallo. Il gregge preveniva da Maggio ed era diretto verso Pasturo, in ritorno dalla transumanza, dal pascolo verso le stalle dove trascorrere la stagione fredda. In marcia sotto l’attenta conduzione dei cani pastore, le bestie non si sono fatte intimorire dalle pubblicità delle bresaole autoctone preferendo attardarsi a brucare qualche arbusto ai bordi della strada e l’erbetta rinverdita dalle piogge di questi giorni.