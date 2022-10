CALCIO: SELVA E GALLI LANCIANO IL CORTENOVA. 2-1 SUL GROSIO

Data pubblicazione 23 Ottobre 2022

CORTENOVA – Vittoria importantissima per la prima squadra del Cortenova che, nel pomeriggio di oggi, ha regolato il Grosio al centro sportivo Todeschini.

Partita che si infiamma fin da subito grazie al diagonale di Matteo Selva, bravo a sfruttare il varco difensivo lasciato dagli ospiti dopo il preciso assist in profondità di Gianola al 4° minuto di gioco. La reazione ospite non tarda ad arrivare e al 33° i valtellinesi pareggiano i conti: Pozzi scappa sulla fascia e appoggia per Caspani, che da fuori area calcia un pallone che sbatte sul palo prima di terminare in rete.

Nella ripresa si lotta su tutti i palloni e lo squillo decisivo arriva al 75°: azione personale del neoentrato Andrea Galli, che si inserisce in area e col il sinistro a incrociare batte per la seconda volta Cancelli. Nel finale Conti fallisce il gol del match point calciando addosso al portiere da ottima posizione, ma il risultato non cambia e i valsassinesi portano a casa tre punti d’oro per la classifica.

CORTENOVA – GROSIO 2-1 (Primo tempo 1-1)

Marcatori: Selva (C), Caspani (G), Galli (C)

Cortenova: Corallo; Ciresa E., Ciresa M., Benedetti, Fazzini T.; Fazzini S., Gianola, Fazzini A., Invernizzi; Selva, Gashi. A disposizione: Fazzini A., Bellati, Busi, Caverio, Conti, Galli. All: Antonio Selva

Grosio: Cancelli, Franzini, Medde, Ghilotti, Rinaldi, Verze, Pozzi, Caspani S., Caspani P., Valli, Cossi. A disposizione: Rinalsi L., Rinaldi E., Pruneri, Ghilotti, Franzini, Ghilotti, Saligari, Mazza. All: Dario Caspani

RedSpo