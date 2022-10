POSTE: “CONTINUA L’IMPEGNO” SU SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Data pubblicazione 24 Ottobre 2022

LECCO – Ogni anno circa 120 portalettere della provincia di Lecco percorrono oltre 1.025.000 chilometri, equivalenti a 26 giri intorno alla terra, molti dei quali su mezzi ecologici e poco inquinanti. Poste Italiane ha avviato in tutto il territorio nazionale un piano di sostituzione dei vecchi mezzi con veicoli ‘ecologici’ per rendere la consegna della corrispondenza non solo agevole e sicura ma anche più sostenibile. L’attenzione al green è confermata anche nel tempo libero da ‘IlnostroXcorso’, la nuova APP di Poste Italiane dedicata ai dipendenti e pensata per condividere un viaggio, un ricordo, un’emozione oppure una semplice fotografia.