FIUMI SICURI, FINANZIATI GLI INTERVENTI A PASTURO E VALVARRONE

Data pubblicazione 26 Ottobre 2022

LECCO – La Provincia di Lecco ha finanziato nel 2022 il bando Fiumi sicuri, nell’ambito del protocollo siglato con Regione Lombardia, per la concessione di contributi per attività di formazione e prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico lungo i corsi d’acqua. Il bando era destinato a Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e Parchi, per proposte di intervento in ambito di manutenzione, cura e gestione del reticolo idrografico principale e secondario del territorio lecchese.

La commissione tecnica ha valutato ammissibili e finanziabili le 17 domande pervenute, che, relativamente agli impegni economici, hanno ampiamente superato la cifra di 25.000 euro messi a disposizione per la campagna 2022.