TORNA IL CINEFORUM VALSASSINESE. MA SENZA L'”ANIMA” GINO BUSCAGLIA

Data pubblicazione 26 Ottobre 2022

PASTURO – Come si dice? “Ho una notizia buona e una meno buona…”. Andando al sodo, la good news è che finalmente, dopo anni di oblio causa pandemia, torna il gloriosissimo Cineforum Valsassinese, come sempre al cineteatro ‘Bruno Colombo’ di Pasturo.

La famosa “notizia meno buona” è che dopo oltre 50 anni di onorato servizio volontario (probabilmente un record quantomeno in Italia), a condurre introduzione e dibattito finale della rassegna non sarà più il grande Gino Buscaglia, esperto critico cinematografico che rappresenta l’autentica “anima” di questo piccolo miracolo – un autentico vanto per la Valsassina.

“Ho deciso di pensionarmi e di passare la mano – conferma l’interessato a VN -. D’altra parte dopo 51 edizioni penso proprio che sia il caso…”. Opinione probabilmente non condivisa dalla stragrande maggioranza degli appassionati del cinema a Pasturo (diversi provenienti da fuori Valsassina).

Per il futuro, al momento le notizie che trapelano dall’ambiente dello storico Cineforum riportano come certezze la data della ripresa delle proiezioni (il prossimo 11 novembre) e la dimensione del primo ‘pacchetto’ di film: sei pellicole, ma ancora mancano particolari sui titoli – che Valsassinanews come sempre pubblicizzerà, appena resi noti.

RedCult

Ottobre 2018: Gino Buscaglia premiato per i cinquant’anni del Cineforum, da lui costantemente animati