IL SONDAGGIO: DROGA IN VALLE, PER LA MAGGIORANZA “NON SOLO MARIA”

Data pubblicazione 27 Ottobre 2022

VALSASSINA – Esito nettissimo per la consueta consultazione on line del nostro quotidiano, dedicata questa settimana alla diffusione degli stupefacenti in Valsassina – alla luce della recente operazione di Carabinieri e Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di 30 kg di marijuana a Cremeno, con arresti domiciliari per tre persone residenti in Altopiano.

Le due voci opposte danno il segno del risultato del sondaggio: per il 52% del campione “Non c’è solo la Marijuana” mentre chi afferma che la droga “Viene tenuta sotto controllo” rappresenta appena il 4%. La sensazione ricavata, in linea generale, è dunque che i controlli sulla cosiddetta erba siano utili ma non sufficienti (“Mancano adeguati controlli” ha ottenuto il 27% dei voti totali); dunque la tesi sotto traccia del nostro test – ovvero che altre droghe circolino sul territorio – appare avvalorata dal giudizio popolare.