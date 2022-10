IMPRESA: I DATI MOSTRANO GENERALI PEGGIORAMENTI

Data pubblicazione 27 Ottobre 2022

LECCO – Il quadro per le realtà dei tre territori – Lecco, Sondrio e Como – mostra un peggioramento che interessa in generale tutti gli indicatori, ma in misura meno pesante il fatturato. L’occupazione si conferma invece in tenuta. Continuano ad incidere negativamente gli effetti distorsivi che interessano le materie prime e il costo di gas ed energia elettrica, ulteriormente esasperati dal perdurare del conflitto russo-ucraino. In rallentamento anche il fronte previsionale.

I dati elaborati nell’ambito dell’Osservatorio congiunturale rapido sul mese di settembre, realizzato dai Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como, delineano uno scenario in rallentamento rispetto ai livelli di luglio.