LA LETTERA/”DROGA ANCHE IN ALTA VALLE. DELLA COCAINA TUTTI SANNO, PERCHE NESSUNO INTERVIENE?”

Data pubblicazione 27 Ottobre 2022

Gentile Direttore,

ringrazio lei e la redazione per aver dedicato dello spazio al problema droga in Valsassina.



Problema che non riguarda solo l’altopiano ma anche l’alta Valsassina, e non si parla di droghe leggere (tipo la Marijuana per la quale sarei per la legalizzazione) ma di cocaina prevalentemente.



Tutti vedono, tutti sanno, ma perché nessuno interviene?



A mio parere ognuno a casa sua può fare quello che più gli pare, il problema grosso è che queste persone circolano anche in macchina, mettendo in pericolo tutti.



Alcol test e drug test in valle non sono previsti?



Non smettete di parlare del problema, così magari si smuove qualcosa .

Grazie per l’attenzione

Lettera firmata

con autorizzazione alla pubblicazione,

ma “per motivi di sicurezza”

non a pubblicare il nome dell’autore