CORTABBIO: DOMENICA DI BUROLLE E VIN BRULÉ AI GIARDINETTI

Data pubblicazione 29 Ottobre 2022

PRIMALUNA – Caldarroste, vin brulé, happy hour e tanto divertimento, con il ricavato devoluto alla Cooperativa le Grigne: è questo il succo dell’evento in programma per domani, domenica 30 ottobre, ai giardinetti degli Alpini di Cortabbio, organizzato in collaborazione dagli “Asin de Cortabi” e dagli alpini locali.

La festa inizierà alle 14, con le classiche burolle accompagnate dal vin brulé, torte fatte in casa e pane-nutella. Alle 17:30 si parte poi con l’happy hour con spritz, bibite, pizza, focaccia, patatine, salami e piadine.

Il tutto, ovviamente, accompagnato dal clima di gioia e divertimento che caratterizza le più classiche feste di paese.

RedPri