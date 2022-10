DOMENICA A CASSINA TORNA LA “FERA”: BANCARELLE, GONFIABILI E…

Data pubblicazione 29 Ottobre 2022

CASSINA VALSASSINA – Domenica 30 ottobre torna in Altopiano la tradizionale ‘Fera de Casina‘, dopo la pausa di dopo due anni causata dalla pandemia del Covid.

Nella piazza del paese e intorno, bancarelle (hobbistica) dalle 9:30 e a partire dalle dieci del mattino gonfiabili per il divertimento dei più piccoli. Costo di questi ultimi, a carico del Comune: 700 euro per il noleggio. Sempre alle 10, Battesimo della Sella in collaborazione con ‘Le Amazzoni’.

Ma Cassina è attivissima in questo periodo: di seguito le locandine di due manifestazioni in calendario a inizio novembre: