Data pubblicazione 29 Ottobre 2022

BALLABIO – Come spesso capita, il “nostro” Maurizio Castoldi sa cogliere momenti eccezionali con la sua macchina fotografica. Le due immagini proposte ritraggono i colori dell’alba di venerdì mattina, in due “location” diverse: in copertina sopra il monte Due Mani e nello scatto pubblicato qui sotto sullo Zuccone Campelli.

Ancora una volta vale l’aurea massima che trova inutili le parole, davanti alla meraviglia della natura. Complimenti a Maurizio e grazie da VN.