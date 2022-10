BASKET: SPLENDIDA GARA TRA VALSASSINA E CHIAVENNA U14

Data pubblicazione 30 Ottobre 2022

INTROBIO – Grande partita sabato pomeriggio a Introbio per l’esordio della squadra Ragazzi (categoria Under 14) dell’Asd Sport Valsassina nel campionato provinciale Csi di pallacanestro. In un palazzetto gremito, i giovani talenti cestistici hanno affrontato la prima gara in campionato contro i rivali del Basket Chiavenna.

Dopo un primo quarto molto equilibrato finito 13-12 per Introbio, i ‘nostri’ hanno sofferto la rimonta e il sorpasso dei rivali che all’intervallo lungo si trovavano sopra di 6 punti (29-23). Bella reazione della squadra locale nel terzo periodo finito con un parziale di 18-8, vantaggio che ha permesso ai giovani allenati da coach Ferdi di mantenere un minimo margine contro i pari di Chiavenna dando vita ad un ultimo periodo al cardiopalma con gli introbiesi a lottare per mantenere il vantaggio e i chiavennaschi alla ricerca disperata dei punti necessari per vincere la gara. La partita è finita 54-51 per la squadra introbiese che giocherà la seconda di campionato martedì 8 novembre alle 19.15 a Introbio contro il Basket Delebio.

Nota interessante, la provenienza dei giocatori dell’Asd Sport Valsassina, società che nella sua attività dedicata ai giovani vanta la presenza di ragazzi di diversi paesi della valle. Ieri infatti sono scesi in campo giovani provenienti da Cortenova, Primaluna, Introbio, Taceno, Pasturo e Premana. Ecco i 12 presenti sabato 29 ottobre alla partita vinta contro Chiavenna: Stefano Pomoni, Edwin Artusi, Chiara Benedetti, Elia Cedro, Simone Rigamonti, Riccardo Muttoni, Tommaso Ticozzelli, Elia Livio, Mario Acquistapace, Federico Benedetti, Giovanna Bertoldini e Angy Codega.